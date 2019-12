Dalle 21 a Firenze allerta gialla per ghiaccio

Ven, 13/12/2019 - 13:36 — La redazione

Allerta ghiaccio da stasera a Firenze. Che si sommerà a quelle già in corso per vento forte e pioggia con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua come Ema, Mugnone e Terzolle.

È la novità contenuta nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità che il Centro funzionale regionale (Cfr) ha emesso per la zona che riguarda la nostra città. Oltre Firenze sono interessati anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo per il ghiaccio scatterà alle 21 di stasera e terminerà alle 7 di domani, sabato 14 dicembre, quello per ischio idrogeologico/idraulico cesserà alle 20 di oggi e quella per il vento alla mezzanotte di sabato.

Previsione fino alle 24 di domani:

oggi, venerdì, transito di una veloce perturbazione.

PIOGGIA: oggi venerdì, piogge diffuse e temporali sparsi. Migliora dal pomeriggio a partire dalla costa. Cumulati medi intorno ai 20 mm sul centro nord e intorno ai 10 mm altrove. Cumulati massimi fino a 30-40 mm sulle zone settentrionali, fino a 20-30 circa altrove. Domani niente da segnalare.

TEMPORALI: oggi venerdì possibili temporali sparsi/isolati più probabili su zone costiere e centro-settentrionali. Domani niente da segnalare.

VENTO: Oggi, venerdì, raffiche da ovest/nord-ovest fino a 100-120 km/h sull'Arcipelago e localmente costa meridionale, fino a 100 km/h sui crinali appenninici. Nell'interno raffiche fino a 80-100 km/h sui rilievi e fino a 50-60 km/h in pianura. Domani niente da segnalare.

MARE: oggi, venerdì, mare agitato o molto mosso. Domani mare molto mosso o mosso.

NEVE: oggi, venerdì, nel pomeriggio nevicate anche a carattere di rovescio in Appennino a quote di montagna o localmente di collina (600 m) con accumuli generalmente inferiori a 10 cm. Domani niente da segnalare.

GHIACCIO: dalla tarda serata di oggi, venerdì, e fino alle prime ore della mattina di domani temperature negative con possibile formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle precipitazioni.

Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

https://www.regione.toscana.it/allertameteo/rischi-e-norme-di-comportamento