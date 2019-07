VIDEO - Nardella: "Entro estate decisione su nuovo stadio - Tramvia, lavori nel 2020"

Gio, 11/07/2019 - 12:15 — Matteo Cali

“Non ci possiamo fermare, altrimenti non mi avrebbero rieletto, per questo motivo va finito il lavoro iniziato”. Così il sindaco Dario Nardella in una video intervista esclusiva al nostro giornale. Vari i temi toccati, dai lavori per le nuove linee della tramvia, passando dall’aeroporto, fino allo sviluppo dei quartieri e la sfida di far diventare “Firenze capitale della qualità della vita”. Ma anche un annuncio importante sul nuovo stadio della Fiorentina. “Credo che entro l’estate imboccheremo la strada definitiva della soluzione per il nuovo stadio e lo faremo d’accordo” con la nuova proprietà di Rocco Commisso.

TRAMVIA - “il nostro obiettivo è quello di arrivare al via per quanto riguarda Bagno a Ripoli, poi certe migliorie si possono trovare in corso d’opera, ma dobbiamo cominciare, così come la variante di piazza San Marco, la linea delle Piagge, e quella che Peretola deve arrivare a Sesto” ha detto il sindaco, “il lavoro è molto, ma siamo già a buon punto, e mi auguro che l’anno prossimo, il 2020, sia l’anno in cui inizieranno i lavori per la linea che collegherà a Bagno a Ripoli, e ci sarà l’affidamento per i lavori della linea delle Piagge”.

RIQUALIFICAZIONI QUARTIERI - “Questo sarà il mandato della Manifattura Tabacchi” ha spiegato Nardella “un vero e proprio quartiere nuovo dedicato ai giovani, alle scuole, alla creatività, alla moda che riqualificherà un intero settore della città”.

AEROPORTO - “Dire che il turismo è un problema per Firenze credo sia sbagliato” ha detto il sindaco, “perché porta lavoro, ricchezza, sviluppo, certo il turismo va governato” ha aggiunto Nardella “una infrastruttura come l’aeroporto serve a qualificare il turismo ma serve anche al lavoro delle grandi aziende del territorio”. “Sto lavorando con grande pazienza - ha proseguito il sindaco - per convincere alcuni sindaci, per inserire l’aeroporto in un patto per lo sviluppo di tutta questa area della Toscana tra Firenze e Prato”.

FIORENTINA E NUOVO STADIO - “Commisso, Joe Barone e tutto il suo staff sono molto affiatati e hanno un grande entusiasmo” ha commentato Nardella, “Commisso fin da subito mi ha detto ‘ho più di 60 anni e voglio lasciare qualcosa di importante a questa città e non ho nemmeno molto tempo, perché come dire alla mia età non è che posso permettermi di aspettare’” ha rivelato il sindaco. “Mi è piaciuto molto questo senso di concretezza, pragmatismo e allo stesso tempo il desiderio di fare qualcosa - ha proseguito Nardella - e sono molto molto ottimista, credo che che entro l’estate imboccheremo la strada definitiva della soluzione per il nuovo stadio e lo faremo d’accordo con loro”.

Video e intervista di Costanza Castiglioni e Matteo Calì