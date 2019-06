Controlli di polizia, 50 persone identificate a Firenze. Due arresti e tredici denunce

Ven, 28/06/2019 - 13:17 — La redazione

Serie di controlli ieri a Firenze dove le volanti della Questura di Firenze e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e del Commissariato di San Giovanni hanno identificato oltre 50 persone. 13 cittadini stranieri privi di documenti sono finiti in via Zara dove sono stati sottoposti a fermo per identificazione e denunciati per la violazione degli obblighi sul soggiorno. Nel corso dei servizi sono finiti in manette due cittadini stranieri, un cittadino nigeriano di 32 anni per evasione ed un 24enne del Gambia sorpreso intorno a vendere marijuana in piazza Stazione. Segnalati anche quattro assuntori di droga per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.