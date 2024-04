Leonardo Bassilichi nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze | Il Sito di Firenze

È’ Leonardo Bassilichi il nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze. Lo ha eletto il consiglio dell’’ente nel giorno dell’’insediamento. Bassilichi, 42 anni, è vicepresidente di Confindustria Firenze e amministratore delegato della Bassilichi spa.

Il presidente appena eletto ha espresso un sentito ringraziamento per le associazioni che gli hanno dato piena fiducia e per il predecessore Vasco Galgani, chiedendo l’’unità di tutte le categorie per affrontare al meglio le sfide che la Camera di Commercio sarà chiamata a sostenere nei prossimi anni.

Il consiglio della Camera di Commercio di Firenze per la prima volta è composto da 33 membri, uno in più rispetto agli ultimi mandati per l’lingresso di un rappresentante degli ordini professionali così come previsto dalla riforma della legge 580/93. È’ suddiviso in 13 settori: agricoltura (2 seggi), artigianato (5 seggi), industria (5 seggi), commercio (6 seggi), cooperazione (un seggio), turismo (2 seggi), trasporti e spedizioni (2 seggi), credito e assicurazioni (un seggio), servizi alle imprese (5 seggi), settore viti-vinicolo (un seggio), organizzazioni sindacali e dei lavoratori (un seggio), associazioni di tutela consumatori e utenti (un seggio), ordini professionali (un seggio). La ripartizione in settori, senza modifiche rispetto agli ultimi cinque anni, è stata approvata con delibera del consiglio della Camera di Commercio di Firenze n°18/2013 ed è stata stabilita basandosi su criteri che tengono in considerazione il numero delle aziende, l’indice di occupazione, il valore aggiunto e il diritto annuale delle imprese di ogni settore.

Nel nuovo consiglio si contano 14 conferme e 19 nuovi ingressi. Ecco l’’elenco dei consiglieri dei vari settori con le associazioni di categoria di riferimento.

· Agricoltura

Filippo Legnaioli (CIA)

Roberto Maddè (Coldiretti)

· Industria

Leonardo Bassilichi (Confindustria)

Paola Castellaci (Confindustria)

Maria Beatrice Grassi (Confindustria)

Italo Amedeo Romano (Confindustria)

Riccardo Spagnoli (Confindustria)

· Artigianato

Andrea Calistri (CNA)

Daniela Checchi (Confartigianato)

Jacopo Ferretti (Confartigianato)

Vasco Galgani (CNA)

Licia Papini (CNA)

· Commercio

Massimo Bandini (Confesercenti)

Jacopo De Ria (Confcommercio)

Marinella Fani (Confcommercio)

Nico Gronchi (Confesercenti)

Alberto Marini (Confesercenti)

Ilaria Scarselli (Confesercenti)

· Cooperazione

Giulio Bani (Legacoop)

· Turismo

Claudio Bianchi (Confesercenti)

Guido Guidi (Confindustria)

· Trasporti e spedizioni

Alberto Bartolozzi (Assotosca)

Andrea Sbandati (Confservizi Cispel Toscana)

· Credito e assicurazioni

Maurizio Rugi (ABI)

· Servizi alle imprese

Franco Baccani (Confindustria)

Mario Curia (Confindustria)

Niccolò Manetti (CNA)

Anna Sodi (Confindustria)

Biancamaria Ugolini (Confindustria)

· Settore viti-vinicolo

Giovanni Busi (Confagricoltura)

· Organizzazioni sindacali e dei lavoratori

Sergio Pestelli (CGIL)

· Associazioni dei consumatori e utenti

Grazia Antonietta Simone (Adiconsum)

· Ordini professionali

Rita Pelagotti (Consulta libere professioni)

La prima seduta del nuovo consiglio, presieduta dal consigliere anziano Alberto Bartolozzi, si è svolta nell’’auditorium di PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio, nella sede piazza del Grano 6. Fra i primi atti il presidente Bassilichi convocherà, con almeno 15 giorni di preavviso, una seduta per eleggere la nuova giunta.

Segui @ilsitodifirenze



È’ Leonardo Bassilichi il nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze. Lo ha eletto il consiglio dell’’ente nel giorno dell’’insediamento. Bassilichi, 42 anni, è vicepresidente di Confindustria Firenze e amministratore delegato della Bassilichi spa.

Il presidente appena eletto ha espresso un sentito ringraziamento per le associazioni che gli hanno dato piena fiducia e per il predecessore Vasco Galgani, chiedendo l’’unità di tutte le categorie per affrontare al meglio le sfide che la Camera di Commercio sarà chiamata a sostenere nei prossimi anni.

Il consiglio della Camera di Commercio di Firenze per la prima volta è composto da 33 membri, uno in più rispetto agli ultimi mandati per l’lingresso di un rappresentante degli ordini professionali così come previsto dalla riforma della legge 580/93. È’ suddiviso in 13 settori: agricoltura (2 seggi), artigianato (5 seggi), industria (5 seggi), commercio (6 seggi), cooperazione (un seggio), turismo (2 seggi), trasporti e spedizioni (2 seggi), credito e assicurazioni (un seggio), servizi alle imprese (5 seggi), settore viti-vinicolo (un seggio), organizzazioni sindacali e dei lavoratori (un seggio), associazioni di tutela consumatori e utenti (un seggio), ordini professionali (un seggio). La ripartizione in settori, senza modifiche rispetto agli ultimi cinque anni, è stata approvata con delibera del consiglio della Camera di Commercio di Firenze n°18/2013 ed è stata stabilita basandosi su criteri che tengono in considerazione il numero delle aziende, l’indice di occupazione, il valore aggiunto e il diritto annuale delle imprese di ogni settore.

Nel nuovo consiglio si contano 14 conferme e 19 nuovi ingressi. Ecco l’’elenco dei consiglieri dei vari settori con le associazioni di categoria di riferimento.

· Agricoltura

Filippo Legnaioli (CIA)

Roberto Maddè (Coldiretti)

· Industria

Leonardo Bassilichi (Confindustria)

Paola Castellaci (Confindustria)

Maria Beatrice Grassi (Confindustria)

Italo Amedeo Romano (Confindustria)

Riccardo Spagnoli (Confindustria)

· Artigianato

Andrea Calistri (CNA)

Daniela Checchi (Confartigianato)

Jacopo Ferretti (Confartigianato)

Vasco Galgani (CNA)

Licia Papini (CNA)

· Commercio

Massimo Bandini (Confesercenti)

Jacopo De Ria (Confcommercio)

Marinella Fani (Confcommercio)

Nico Gronchi (Confesercenti)

Alberto Marini (Confesercenti)

Ilaria Scarselli (Confesercenti)

· Cooperazione

Giulio Bani (Legacoop)

· Turismo

Claudio Bianchi (Confesercenti)

Guido Guidi (Confindustria)

· Trasporti e spedizioni

Alberto Bartolozzi (Assotosca)

Andrea Sbandati (Confservizi Cispel Toscana)

· Credito e assicurazioni

Maurizio Rugi (ABI)

· Servizi alle imprese

Franco Baccani (Confindustria)

Mario Curia (Confindustria)

Niccolò Manetti (CNA)

Anna Sodi (Confindustria)

Biancamaria Ugolini (Confindustria)

· Settore viti-vinicolo

Giovanni Busi (Confagricoltura)

· Organizzazioni sindacali e dei lavoratori

Sergio Pestelli (CGIL)

· Associazioni dei consumatori e utenti

Grazia Antonietta Simone (Adiconsum)

· Ordini professionali

Rita Pelagotti (Consulta libere professioni)

La prima seduta del nuovo consiglio, presieduta dal consigliere anziano Alberto Bartolozzi, si è svolta nell’’auditorium di PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio, nella sede piazza del Grano 6. Fra i primi atti il presidente Bassilichi convocherà, con almeno 15 giorni di preavviso, una seduta per eleggere la nuova giunta.

Segui @ilsitodifirenze