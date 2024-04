Scuola di Fiesole: domani la Festa della Musica | Il Sito di Firenze

Festa della Musica, ma anche festa delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi e degli adulti che per l’intero anno scolastico hanno dedicato tempo ed impegno a coltivare con passione l’arte della musica, attraverso le loro voci ed i loro strumenti: tutto questo è la giornata del 24 giugno (con inizio alle 9:30 e termine alle 17:30), tradizionalmente una vera e propria scampagnata musicale, che porta alla Torraccia una festosa moltitudine di musicisti e dei loro cari, oltre ai tanti appassionati che approfittano dell’occasione per ascoltare tanta bella musica. Domani alla Scuola di Musica di Fiesole (via delle Fontanelle 24, San Domenico) oltre 500 esecutori si alternano nei consueti luoghi aperti, da soli e in gruppo, riuniti dal comune strumento (le favole al pianoforte, le orchestre di sax e di violoncelli, i gruppi di chitarre), oppure variamente combinati nelle compagini più classiche del quartetto d’archi e dei gruppi con pianoforte, o dell’ensemble di fiati.

Non mancheranno, in apertura, i piccoli strumentisti che avranno appena sperimentato il piacere di suonare per la prima volta insieme con l’iniziativa Benvenuti all’orchestra!, i Piccolissimi Musici e, Fiesole Harmonie e i Cori Giovanili; alla Chiesa di San Domenico le voci e gli strumenti antichi, come liuto e clavicembalo.

Durante la giornata sono previste iniziative collaterali, come il Children’s corner dedicato ai più piccoli, dove si svolgeranno attività di propedeutica e creatività musicale, con la collaborazione dell’Associazione Chirilù; presso il mercatino degli spartiti si potranno trovare le musiche più varie, e uno spazio sarà dedicato all’Associazione Artisti Fiesolani.

Il servizio navetta (con partenza dalla fermata del bus 7 a San Domenico) renderà più agevole per tutti l’arrivo alla Scuola, mentre per le vivande la Scuola ringrazia la Cooperativa Agricola Il Forteto, che mette a disposizione gratuitamente i propri prodotti: sarà possibile perciò pranzare nel pratone, a fronte di una libera donazione, il cui ricavato andrà a costituire un fondo per borse di studio da destinare ai giovani musicisti della Scuola.

Biglietti

Intero + spilla 10 €

Ridotto + spilla 7 € (-26 + 65, Arci, Acli, Endas, Rete, Toscana Classica, Soci Coop, Carta SuperFlash)

Ridotti 5 € (bambini da 6 a 12 anni e genitori esecutore)

Ridotto allievi SMF 2 €

Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusicafiesole.it

Segui @ilsitodifirenze



Festa della Musica, ma anche festa delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi e degli adulti che per l’intero anno scolastico hanno dedicato tempo ed impegno a coltivare con passione l’arte della musica, attraverso le loro voci ed i loro strumenti: tutto questo è la giornata del 24 giugno (con inizio alle 9:30 e termine alle 17:30), tradizionalmente una vera e propria scampagnata musicale, che porta alla Torraccia una festosa moltitudine di musicisti e dei loro cari, oltre ai tanti appassionati che approfittano dell’occasione per ascoltare tanta bella musica. Domani alla Scuola di Musica di Fiesole (via delle Fontanelle 24, San Domenico) oltre 500 esecutori si alternano nei consueti luoghi aperti, da soli e in gruppo, riuniti dal comune strumento (le favole al pianoforte, le orchestre di sax e di violoncelli, i gruppi di chitarre), oppure variamente combinati nelle compagini più classiche del quartetto d’archi e dei gruppi con pianoforte, o dell’ensemble di fiati.

Non mancheranno, in apertura, i piccoli strumentisti che avranno appena sperimentato il piacere di suonare per la prima volta insieme con l’iniziativa Benvenuti all’orchestra!, i Piccolissimi Musici e, Fiesole Harmonie e i Cori GiovaniliChiesa di San Domenico le voci e gli strumenti antichi, come liuto e clavicembalo.

Durante la giornata sono previste iniziative collaterali, come il Children’s corner dedicato ai più piccoli, dove si svolgeranno attività di propedeutica e creatività musicale, con la collaborazione dell’Associazione ChirilùAssociazione Artisti Fiesolani.

Il servizio navetta (con partenza dalla fermata del bus 7 a San Domenico) renderà più agevole per tutti l’arrivo alla Scuola, mentre per le vivande la Scuola ringrazia la Cooperativa Agricola Il Forteto, che mette a disposizione gratuitamente i propri prodotti: sarà possibile perciò pranzare nel pratone, a fronte di una libera donazione, il cui ricavato andrà a costituire un fondo per borse di studio da destinare ai giovani musicisti della Scuola.

Biglietti

Intero + spilla 10 €

Ridotto + spilla 7 € (-26 + 65, Arci, Acli, Endas, Rete, Toscana Classica, Soci Coop, Carta SuperFlash)

Ridotti 5 € (bambini da 6 a 12 anni e genitori esecutore)

Ridotto allievi SMF 2 €

Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusicafiesole.it

Segui @ilsitodifirenze