Elezioni a sindaco di Firenze, Nardella verso l'elezione: "Ringrazio tutti i volontari" | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 09:23

sindaco

Lun, 26/05/2014 – 17:04 — Matteo Cali

"Ringrazio i volontari per la passione e l’entusiasmo che hanno messo in questa campagna elettorale" queste le parole di Dario Nardella entrando nel suo comitato elettorale in piazza Ravenna "Sono come San Tommaso parlo solo a risultati consolidati". Nardella ha anche detto di aver parlato con Renzi "facendogli le congratulazioni per questo risultato storico". Nardella è apparso sereno e sorridente. Dopo quasi il 20% delle sezioni scrutinate, il candidato Pd è al 60%.

