Europa League, Fiorentina – Juventus all'arbitro inglese Webb | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:06

Ottavi di ritorno

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 18/03/2014 – 13:51 — La Redazione

È l’inglese Howard Webb, l’arbitro designato a dirigere Fiorentina – Juventus, gara di ritorno degli ottavi di Europa League 2013 – 2014. Assistenti Michael Mullarkey (ENG) e Darren Cann (ENG), giudici di porta Andre Marriner (ENG) e Lee Mason (ENG), quarto uomo Jake Collin (ENG), delegato UEFA Steen Dahrup (DEN), osservatore dell’arbitro Oguz Sarvan (TUR).

Segui @ilsitodifirenze

Friday, 25 July 2014 – 19:06

Ottavi di ritorno

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 18/03/2014 – 13:51 — La Redazione

È l’inglese Howard Webb, l’arbitro designato a dirigere Fiorentina – Juventus, gara di ritorno degli ottavi di Europa League 2013 – 2014. Assistenti Michael Mullarkey (ENG) e Darren Cann (ENG), giudici di porta Andre Marriner (ENG) e Lee Mason (ENG), quarto uomo Jake Collin (ENG), delegato UEFA Steen Dahrup (DEN), osservatore dell’arbitro Oguz Sarvan (TUR).

Segui @ilsitodifirenze