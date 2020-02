Morta in hotel, "Era viva quando sono andato via", ma il racconto del compagno non torna. Investigatori al lavoro

Gio, 20/02/2020 - 13:29 — La redazione

"Era viva quando sono uscito dalla camera". Sono queste le dichiarazioni che il compagno di Aicha Shili, la tunisina di 55 anni (e non 51 come reso noto ieri, ndr) trovata morta in un hotel in via San Zanobi, avrebbe reso al pm Ester Nocera durante l'interrogatorio di ieri pomeriggio.

L'uomo, 50enne originario della Sicilia ma residente nel Casertano, ha alloggiato con la donna nell'albergo, per poi allontanarsi alcune ore prima del ritrovamento del cadavere. La sua versione è al vaglio degli investigatori.

Dalle indagini però starebbero emergendo altri aspetti, da incrociare con i dati disponibili al momento. Infatti, secondo quanto ipotizzato, la donna potrebbe essere morta già lunedì, visto che da quel giorno non avrebbe più risposto alla figlia che cercava di contattarla sul cellulare. Per questo motivo l'autopsia, iniziata in tarda mattinata, servirà anche a chiarire, oltre alle cause, anche l'orario del decesso.

I due avevano preso la camera lunedì. La donna, tunisina, risulta residente in provincia di Firenze e sposata con un ottantenne italiano. In queste ore i carabinieri stanno continuando a sentire tutte le persone che hanno avuto contatti con lei negli ultimi giorni.