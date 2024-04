Il centro di Firenze si veste di luci e di Natale (GUARDA FOTO) | Il Sito di Firenze

Otto dicembre, festa dell’Immacolata; Firenze si trasforma in un tripudio di luci e decorazioni natalizie.

Nel tardo pomeriggio il centro è gremito di gente, quasi impossibile districarsi tra la folla. In particolare verso le 17,00 Piazza Duomo inizia a riempirsi; sta per celebrarsi la consueta accensione dell’albero alla presenza del sindaco Renzi. L’abete, alto circa 16 metri, è il trionfio del giglio rosso, simbolo della città, da ieri sera illuminato da più di 20 mila lucine.

”L’accensione dell’albero e’ il simbolo dell’inizio del periodo natalizio – ha detto Renzi -. Firenze ha tante inaugurazioni in questi giorni che ci separano dal Natale: dalle prime 8 sale dei Grandi Uffizi al nuovo Teatro del Maggio musicale fiorentino. L’obiettivo è quello di dare una nuova luce alla citta”.

Ieri infatti è stata anche la volta di F-Light, il Firenze Light Festival 2011, che fino a domenica illuminerà in maniera spettacolare undici punti storici della città: Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita, piazza Pitti, la stazione di Santa Maria Novella, villa Vittoria, piazza Repubblica, la chiesa di Santo Stefano al Ponte e via de’ Pandolfini.

Il ‘tour’ del sindaco è andato avanti fino alle 19,00: prima Ponte Vecchio, quindi Santa Trinita illuminato con un suggestivo gioco di luci con icolori simbolo della città: rosso e argento. Il tutto completato dalla proiezione sulla parete dello stesso ponte di un enorme giglio rosso.

E dopo Ponte Santa Trinita è stata la volta di Via Tornabuoni. Renzi ha così acceso le sei ampolle riempite di ramoscelli d’ulivo; frutto della trovata davvero originale del consorzio tutela olio extravergine di oliva (vedi foto) e progettato dallo studio di architettura Giraldi&associati. Un vero bagno di folla per il primo cittadino fiorentino, che tra continue strette di mano e foto-ricordo concese a fiorentini e a turisti è riuscito a spostarsi in via Maggio, infine in Piazza della Signoria. E anche qui è stato un concerto di luci tra il palazzo delle Generali, la Loggia dei Lanzi, Palazzo Vecchio e il Museo Gucci.

Sempre ieri, infine, sono stati accese le illuminazioni di un albero (di 16 metri) al piazzale Michelangelo e un altro (12 metri) in piazza SS. Annunziata, mentre un altro abete (10 metri) sara’ inaugurato al Parco della Musica il 21 dicembre prossimo, in occasione dell’apertura del nuovo Teatro.

