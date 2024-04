Nardella: "Se sarò sindaco via l'addizionale IRPEF per redditi sotto 25.000 €" | Il Sito di Firenze

Monday, 18 August 2014 – 03:29

Palacongressi

Sab, 12/04/2014 – 13:12 — La Redazione

“Spesso mi chiedono se ho un’eredità pesante da gestire: non abbiamo né eredità pesante, né confronti ossessivi con i 5 anni di Renzi, ma abbiamo davanti una pagina nuova”. Così, ieri sera, Dario Nardella, vicesindaco di Firenze e candidato del PD alla poltrona di primo cittadino alle prossime elezioni amministrative. Nardella ha aperto la sua campagna elettorale in una Palacongressi completamente esaurito. “Oggi – ha aggiunto Nardella – raccolgo il testimone lasciato da Renzi, e il senso di questo testimone è che i cittadini vogliono un sindaco all’altezza della loro Città”. Nardella ha poi annunciato che, se verrà eletto, nei primi 100 giorni verrà lanciato il piano del traffico, che prevede in 5 anni 6.500 nuovi posteggi per auto e moto, con inclusi anche parcheggi scambiatori, e il bando per decidere la destinazione della vecchia sede del tribunale di Firenze, dismessa con il trasferimento dello stesso al Palazzo di giustizia a Novoli. Nardella ha anche detto di puntare a pedonalizzare piazza del Carmine, nell’Oltrarno. “Abbatteremo subito l’addizionale IRPEF per i redditi fino ai 25.000 euro, la terremo per quella sopra i 35.000”.

Segui @ilsitodifirenze

Monday, 18 August 2014 – 03:29

Palacongressi

Sab, 12/04/2014 – 13:12 — La Redazione

“Spesso mi chiedono se ho un’eredità pesante da gestire: non abbiamo né eredità pesante, né confronti ossessivi con i 5 anni di Renzi, ma abbiamo davanti una pagina nuova”. Così, ieri sera, Dario Nardella, vicesindaco di Firenze e candidato del PD alla poltrona di primo cittadino alle prossime elezioni amministrative. Nardella ha aperto la sua campagna elettorale in una Palacongressi completamente esaurito. “Oggi – ha aggiunto Nardella – raccolgo il testimone lasciato da Renzi, e il senso di questo testimone è che i cittadini vogliono un sindaco all’altezza della loro Città”. Nardella ha poi annunciato che, se verrà eletto, nei primi 100 giorni verrà lanciato il piano del traffico, che prevede in 5 anni 6.500 nuovi posteggi per auto e moto, con inclusi anche parcheggi scambiatori, e il bando per decidere la destinazione della vecchia sede del tribunale di Firenze, dismessa con il trasferimento dello stesso al Palazzo di giustizia a Novoli. Nardella ha anche detto di puntare a pedonalizzare piazza del Carmine, nell’Oltrarno. “Abbatteremo subito l’addizionale IRPEF per i redditi fino ai 25.000 euro, la terremo per quella sopra i 35.000”.

Segui @ilsitodifirenze