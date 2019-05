Oggi parte da Firenze la Cento chilometri del Passatore

Sab, 25/05/2019 - 11:08 — La redazione

Oggi a Firenze, sabato 25 maggio, torna la “Cento chilometri del Passatore”, l’ultramaratona di maggior tradizione e prestigio internazionale arrivata quest’anno alla 47ª edizione.

Per consentire lo svolgimento della competizione, che si snoda sul percorso Firenze-Faenza, all’interno del territorio comunale gli uffici della mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti. I primi divieti in vigore oggi interessano piazza Vittorio Veneto (divieti di transito e sosta nell’area compresa tra viale Fratelli Rosselli e il Parco delle Cascine eccetto carreggiata adiacente a via Berio, via Rhoda De Bellegarde de Saint Lary, viale degli Olmi e viale Lincoln). Inoltre sul lato dell’aiuola centrale tratto adiacente a via Berio compreso fra viale degli Olmi e viale Fratelli Rosselli sarà istituito un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali con revoca delle fermate bus. Le fermate saranno spostate per l’intera giornata in viale degli Olmi lato Ippodromo Visarno (dall’attraversamento pedonale in prossimità di piazzale Jefferson verso piazzale delle Cascine) con conseguente divieto di sosta.

Dalle 14.30 poi sarà la volta dei divieti di transito temporanei per consentire il passaggio degli atleti in piazza Duomo (lato Misericordia)-piazza San Giovanni-piazza Duomo (direttrice via Martelli-via dei Servi)-via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via Gino Capponi-piazza Del Lungo- attraversamento viale Matteotti-via Beniveni-piazza Savonarola-via Fra’ Buonvicini-via Masaccio-via degli Artisti-piazza Vasari-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico fino al confine comunale in direzione Fiesole. Prevista inoltre l’istituzione di un divietodi transito in viale dei Mille (tratto via Passavanti-via Pacinotti), via Dogali e viale Righi (tratto via Fibonacci-piazza Edison).