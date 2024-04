Venditori abusivi agli Uffizi, aggredito un agente di Polizia Municipale | Il Sito di Firenze

Tuesday, 26 August 2014 – 07:42

Lun, 21/07/2014 – 09:03 — Matteo Cali

Domenica mattina tesa nel centro storico di Firenze dove nei pressi della Galleria degli Uffizi un agente di polizia municipale è stato aggredito da alcuni venditori abusivi durante una normale operazione di controllo. Secondo i testimoni, tutto sarebbe andato come ‘sempre’ e alla vista degli agenti di polizia municipale gli abusivi hanno raccolto stampe, borse, occhiali e si stavano spostando verso il lungarno nei pressi di Ponte Vecchio. Ma uno di loro, secondo i testimoni, è tornato indietro insultando l’agente che ha chiesto di identificare il venditore. A quel punto l’abusivo ha spinto con forza l’agente facendolo cadere. Il vigile nella caduta ha riportato lievi ferite ed è stato medicato al Pronto soccorso. Nonostante gli annunci della task force del sindaco Nardella, che proprio in un nostro servizio era stata oggetto di critica da parte di un’agente, e le operazioni di sequestro messe in atto dalla forze dell’ordine, l’abusivismo assale il centro storico di Firenze. Un problema da risolvere, non a parole né a proclami.

