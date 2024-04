Hard Rock Cafe Firenze: il 27 la finalissima della "Battle of the Bands" | Il Sito di Firenze

Tutto pronto all’Hard Rock Cafe Firenze, per la finalissima di BATTLE OF THE BANDS ITALIA, il contest per rock band emergenti organizzato da Hard Rock Cafe Italia e Virgin Radio, in programma venerdì 27 Giugno, alle 21.00.

Oltre 400 band si sono iscritte al concorso ma solo 4 sono riuscite a superare le selezioni della giuria e del pubblico on line per sfidarsi dal vivo sul palco fiorentino e sono: “Wake Up Call” di ROMA, “El Santo” di MILANO, “Jest” di REGGIO EMILIA e “ The Anthonys Vinyls” di VALMONTONE (ROMA). I brani delle band finaliste sono ascoltabili on line sul sito www.virginradio.it

Queste 4 band dovranno dare prova delle proprie capacità “live” a livello tecnico e interpretativo di fronte al pubblico e all’attenta giuria composta dalla rock star PIERO PELÙ, dal cantante GIACOMO VOLI, apprezzata voce dell’ultima edizione di THE VOICE OF ITALY su RAI 2; ERNESTO ASSANTE, giornalista di REPUBBLICA e Marc Carey, direttore Marketing Europeo di Hard Rock Cafe.

Il vincitore sarà reso noto la sera stessa e avrà la possibilità di partecipare alle date italiane di Hard Rock Rising On The Road, il tour itinerante che sta facendo il giro d’Europa, attraverso un truck che diventa un palco integrato per dare vita a un evento con tutte le caratteristiche del grande live, con particolare attenzione alle band emergenti nei vari Paesi. Il truck brandizzato Hard Rock si ferma in ogni città presidiata da un Hard Rock Cafe; dopo 10.000 km on the road e ben 15 tappe, partito da Glasgow passando per Londra, Bruxelles, Berlino, Madrid, Nizza, Hard Rock Rising on the Road arriverà in Italia con questo calendario:

JESOLO, Sabato 5 Luglio, Piazza Mazzini, dalle ore 18.00: saliranno sul palco i VELVET, The CARNABYS, JACK JASELLI, il giovane cantautore veneziano Riccardo Cadamuro e il vincitore della BATTLE OF THE BANDS ITALIA.

FIRENZE, Domenica 6 Luglio, Piazza S.Maria Novella, dalle ore 18.00: oltre 4 ore di musica assieme a VELVET, The CARNABYS, JACK JASELLI, i fiorentini MARCOMALE e il vincitore della BATTLE OF THE BANDS ITALIA.

Il tour si concluderà a ROMA, Sabato 12 Luglio in Piazza Del Popolo, per il grande evento Hard Rock Live Roma. La piazza sarà allestita con due palchi per una line up imperdibile: Negramaro, la band scozzese indie-rock The Fratellis, l’amatissima band inglese Sadie & The Hotheads, gli energici londinesi The Carnabys, la band vincitrice globale di Hard Rock Rising Global Battle of The Bands 2014, i Joyfield, il cantante pop britannico Ben Montague, i rocker italiani Velvet, il cantautore Jack Jaselli, gli emergenti romani Kutso e la band vincitrice del contest Battle of the Bands Italia.

BATTLE OF THE BANDS ITALIA è il contest dedicato alla musica rock emergente che gli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Venezia e Roma, organizzano in collaborazione con Virgin Radio. Arriva alla seconda edizione dopo il successo del 2012 a cui hanno partecipato oltre 200 band. L’edizione di quest’anno ha raccolto oltre 400 adesioni con una prima scrematura da parte di una giuria e una successiva selezione on line da parte del pubblico con oltre 5.700 voti espressi.

Hard Rock International

Da sempre Impegnata a sostenere la musica e gli artisti emergenti di tutto il mondo, Hard Rock International nel 2013 ha ospitato più di 26.000 eventi di musica dal vivo in tutto il mondo. Il brand continua il suo impegno nel sostenere gli artisti emergenti nel 2014 con l’Hard Rock Rising Battle of the Bands, Hard Rock Rising "On the Road" e Battle of the Bands Italia, fornendo una vera e propria fucina per i nuovi talenti più interessanti del momento.



