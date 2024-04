Donzelli (FdI-AN): "La Regione ospita a spese della collettività 20 immigrati in agriturismo con piscina" | Il Sito di Firenze

"20 immigrati clandestini, senza documenti, sono ospitati da oggi (ieri, ndr) a spese della collettività in un agriturismo con piscina e solarium a Vicchio nel cuore del Mugello. Sono stati identificati? Hanno fatto un adeguato screening sanitario su malattie contagiose? Sono tenuti sotto controllo? Quanto ci resteranno? Quanto costa ospitarli in questa bella struttura? Perchè in Toscana non abbiamo ancora un CIE? ”.

Così Giovanni Donzelli, Presidente di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale in Consiglio Regionale e Caterina Coralli consigliera Comunale a Vicchio in merito all’arrivo di 380 migranti in Toscana, 20 dei quali alloggiati presso l’agriturismo Bonciani nel Mugello.

"Nelle altre regioni i clandestini vanno nei CIE dove vengono identificati, tenuti sotto controllo e se del caso espulsi dal territorio italiano, qui invece li ospitiamo a spese della collettività in una villa colonica con piscina, solarium e vista panoramica. Sul sito dell’agriturismo si legge che ‘gli appartamenti sono estremamente confortevoli, ognuno è dotato di due camere doppie (per un totale di quattro posti letto), cucina abitabile e completamente attrezzata, bagno, ripostiglio e lavatrice, riscaldamento singolo, doppi vetri, possibilità di barbecue all’aperto’".

"Se pensiamo a tutti i toscani che pagano le tasse, non arrivano alla fine del mese e sono in attesa da anni di una casa popolare, lo stupore si trasforma in rabbia. Speriamo che almeno in cambio dell’ospitalità gli venga chiesto di svolgere alcuni lavori di piccola utilità" concludono Giovanni Donzelli e Caterina Coralli di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale.

