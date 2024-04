Centro massaggi cinese: calci e pugni a un cliente che non salda il conto – 2 arresti | Il Sito di Firenze

Thursday, 26 June 2014 – 04:03

Via di Novoli

Dom, 22/06/2014 – 14:35 — La Redazione

I Carabinieri di Firenze sono intervenuti in via di Novoli dove era stata segnalata l’aggressione da parte di due donne cinesi nei confronti di un uomo.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno trovato un cinquantaduenne con ferite al volto ed alla testa e due donne cinesi di 40 e 36 anni che minacciavano di continuare a picchiarlo.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo aveva usufruito regolarmente dell’attività del centro massaggi di proprietà delle due donne e che non avrebbe saldato l’ultima seduta. Le donne, avendolo incontrato in strada per caso, lo hanno aggredito con calci e pugni, cercando anche di colpirlo con il fondo di una bottiglia, costringendolo a sborsare 20 euro e chiedendogli di versare tutti i soldi che aveva altrimenti lo avrebbero ammazzato.

L’uomo vistosi in pericolo è fuggito, per poi tornare sul posto subito dopo l’arrivo dei Carabinieri ai quali ha raccontato i fatti.

Le due donne sono state arrestate e condotte al carcere di Sollicciano, mentre l’uomo è stato medicato e poi dimesso dal pronto soccorso di S.M. Nuova.

