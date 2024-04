ACF Fiorentina: si chiude il calciomercato – Preso Svedkauskas | Il Sito di Firenze

Mercato ormai chiuso per la Fiorentina, che dopo settimane di tensione mantiene tra le sue file giocatori chiave come Gilardino, Vargas e Montolivo. Resteranno tutti, ancora, in maglia viola. Mentre il ds Pantaleo Corvino è a Milano per concludere le ultime operazioni ‘minori’, centrate su giocatori emergenti, la Fiorentina non sguarnisce la rosa e mantiene pedine importanti. Per Gilardino nessuna società, né il Genoa né club esteri, hanno presentato l’offerta di 15 milioni di euro che chiedeva la Fiorentina.

E comunque, se anche l’offerta fosse arrivata in questi ultimi giorni, sarebbe stata probabilmente rifiutata perché il mercato non avrebbe offerto un’alternativa valida a Gilardino. Quale altro attaccante sul mercato avrebbe potuto sostituirlo in così poco tempo a parità di livello tecnico e di capacità di realizzazione? Per Vargas, invece, al di là dei ‘rumor’, non c’è stata nessuna offerta concreta, quanto a Montolivo ora ci si aspettano 12 mesi da ‘separati in casa’ visto che il centrocampista ha rifiutato da tempo il rinnovo del suo contratto, che scade a giugno 2012. Ma il centrocampista è comunque a disposizione di Mihajlovic per disputare l’intero campionato con la Fiorentina. Ora il ds Pantaleo Corvino porta a termine alcune operazioni minori, come la cessione in prestito dell’attaccante francese Matthias Lepiller (classe 1988) all’Hellas Verona. Operazioni adatte anche a rafforzare le casse viola. In arrivo, viceversa, il giovane portiere (17 anni) della Nazionale lituana Under 18, Tomas Svedkauskas, proveniente dall’Fk Suduva, che si aggregherà alla Primavera di mister Semplici. La Fiorentina ha già ufficializzato, invece, le cessioni dei giovani Cristiano Piccini (classe ’92) e Giacomo Rosaia (classe ’93) alla Carrarese e quella del difensore Aya Ramzi (classe ’90) alla Reggiana, in compartecipazione (ANSA).



