A Firenze il concorso di Cabaret “La fabbrica della comicità.Com Comici o Miseria” | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:11

7 Giugno, ore 21:30

Ven, 30/05/2014 – 18:48 — La Redazione

Presentato alla stampa il Concorso Nazionale di Cabaret che si terra’ al Luci al Piazzale, locale rinato dalle ceneri del Bologna, la vecchia pista di pattinaggio al Piazzale Michelangelo, oggi uno tra i locali estivi più belli di Firenze. Inizia la prima selezione di Comici Emergenti del nuovo concorso di cabaret “ La Fabbrica della Comicità.Com Comici o Miseria” il 7 giugno presso il locale Luci al Piazzale, a Firenze. Il concorso nasce dall’esperienza dell’agenzia SPManagement di Firenze nel settore cabaret e ricerca giovani artisti emergenti da inserire nel mondo dello spettacolo televisivo, si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Firenze, nella città madre di artisti conosciuti al pubblico nazionale , arrivati al successo grazie a concorsi e apparizioni televisive. Presenterà Gaetano Gennai che regalerà 2 mesi di corso gratuito alla sua scuola La Bottega della Comicità, ai primi 3 classificati. Al concorso parteciperanno 16 concorrenti che saranno divisi in 8 concorrenti per 2 serate di selezione, la semifinale vedrà 10 concorrenti che si batteranno per arrivare in finale che si svolgerà il 5 luglio solo con 5 concorrenti. A decretare l’accesso alle semifinali e finali ci saranno 2 Giurie, una composta da personaggi dello spettacolo e una composta dalla Giuria del pubblico che sarà composta dagli sponsor del concorso. Troveremo la nuova stella della comicita’? “Speriamo di sì afferma Silvia Papucci, direttore responsabile dell’agenzia organizzatrice, vorrei che il ritorno di un Concorso Nazionale di Cabaret a Firenze, fosse l’auspicio per un appuntamento annuale nel quale trovare giovani emergenti in grado di partecipare alle più svariate trasmissioni televisive in onda in questo momento nei canali più importanti, Firenze è sempre stata patria dell’ironia e un festival all’insegna della risata porterà di sicuro alla ribalta qualche artista della comicità!”

Appuntamento quindi il 7 giugno presso il locale luci al piazzale per la prima selezione.

