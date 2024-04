Tramvia, lunedì 26 maggio al via i lavori della linea 3 | Il Sito di Firenze

Wednesday, 20 August 2014 – 03:43

Firenze

Linea 3, nessun problema per il transito delle ambulanze in via dello Statuto. Predisposti provvedimenti di circolazione in zona viale Strozzi-via XX Settembre

Lun, 19/05/2014 – 17:13 — La Redazione

Tramvia, nessun problema per le ambulanze lungo il percorso della linea 3. È quanto precisano gli uffici delle Nuove Infastrutture e Mobilità in merito al contenuto in alcuni materiali informativi distribuiti in questi giorni in città. Come specificano i tecnici la sistemazione urbana a seguito della realizzazione della linea 3 in via dello Statuto e nello specifico nel sottopasso consentirà il passaggio di auto e ambulanze in direzione di Careggi. Quest’ultime inoltre in caso di emergenza potranno transitare sui binari. Intanto stanno iniziando i lavori delle linee 2 e 3. Il 14 maggio sono stati consegnati al concessionario i lavori per la realizzazione delle due linee. Da questa data sono iniziati a decorrere i tempi contrattuali per la costruzione delle linee, ovvero per la 2 si tratta di 850 giorni, per la 3 invece 1.198 giorni. I lavori della linea 2 sono iniziati mercoledì scorso con il cantiere A1 di Peretola e G di ampliamento del deposito di Scandicci; per quanto riguarda l’intervento della linea 3, il cantiere A1 prenderà il via lunedì 26 maggio e interesserà l’area di viale Strozzi e strade limitrofe. In dettaglio i lavori della linea 2 a Peretola insistono nell’area già delimitata dal cantiere e quindi non sono stati istituiti ulteriori provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda la linea 3, si tratta di un intervento propedeutico ai lavori veri e propri, ovvero nello spostamento dei sottoservizi e nella realizzazione della viabilità alternativa per il periodo di svolgimento del cantiere. In particolare da lunedì 26 maggio scatteranno divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in via XX Settembre, via Leone X, via Lorenzo il Magnifico mentre in viale Strozzi saranno istituiti solo divieti di sosta. Inoltre sarà chiusa la passerella pedonale sul torrente Mugnone in corrispondenza di via Crispi in previsione dei lavori di realizzazione del ponte Bailey (itinerario alternativo per i pedoni da via dello Statuto e via Agnolo Poliziano).

