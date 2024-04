Dragon Boat: al via il “Memorial Piero Nigro” in favore di ATT | Il Sito di Firenze

Tutto pronto per il III° Memorial Piero Nigro, Regata non competitiva di dragon boat a favore dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T. organizzata presso la sede della Canottieri Comunali di Firenze in Lungarno Ferrucci in memoria di Piero Nigro, scomparso nel 2011, presidente regionale della lega Acquaviva Uisp Toscana e grande appassionato delle attività sportive sull’acqua, soprattutto canoa e barca a vela.

Domenica 1 Giugno alle ore 15.30 le spettacolari imbarcazioni scenderanno in Arno alle 15.30 e si sfideranno sulla distanza di 250 metri dando vita ad una sfida incentrata sul binomio “sport e solidarietà”.

La gara è aperta a tutti e sarà l’occasione per provare l’emozione di uno sport di squadra dove contano ritmo e affiatamento. La quota di iscrizione è di Euro 15 comprensiva di maglietta e buffet.

L’evento sarà aperto al pubblico con possibilità di assistere alla spettacolare regata e, a fronte di una piccola offerta. partecipare alla grande merenda finale.

Sponsorizzata da importanti realtà locali (Uisp, Associaizone per l’Arno, Rivalta, Birra Lilium, Il Fiorino, Croce Rossa Italiana) il Memorial Piero Nigro sarà una bella occasione per vivere una grande festa sull’Arno all’insegna di sport, beneficenza e tanto divertimento. I fondi raccolti verranno impiegati dall’Associazione Tumori Toscana per ampliare il servizio di cure gratuite domiciliari oncologiche gratuite ai malati.

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI sul sito www.associazionetumoritoscana.it

INFO: A.T.T. Firenze, Paola Neri Cell. 3356586211

