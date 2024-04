Corri all’Alba Run at Dawn: la corsa non competitiva di 8 km per le vie di Firenze | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:27

Sabato 12 luglio

Sab, 05/07/2014 – 11:53 — La Redazione

Un modo insolito e prezioso per scoprire Firenze. Ancora sospesa tra la notte e il giorno, con una corsa che avrà tutti i colori dell’alba. E’ lo spirito di ‘Corri all’Alba Run at Dawn’ la non competitiva di 8 km che sabato 12 luglio prenderà il via con partenza alle ore 5.45 dal Parco delle Cascine.

“Un modo davvero particolare di unire sport e bellezza – ha detto Andrea Vannucci, assessore allo Sport – in un momento della giornata che i podisti apprezzano molto e che consente di vivere un’esperienza di grande fascino con se stessi e con l’ambiente intorno. Nel verde e nel centro storico, ma lontani dai rumori tipici della città in movimento. Davvero una bella iniziativa. Mi auguro che i fiorentini partecipino in tanti”.

Il ritrovo è fissato presso la sede del Club sportivo Firenze, in via del Fosso Macinante 13, da dove si svilupperà il percorso che si addentrerà poi nel centro storico cittadino. A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco-gara con materiale tecnico New Balance e offerto un ristoro a fine gara.

Il costo delle iscrizioni è di 6 euro entro il 10 luglio, 8 euro dopo. Ci si potrà iscrivere presso il negozio Isolotto dello Sport, in via dell’Argingrosso 69, Il Campione di Prato, Mondo Corsa di Quarrata e presso i punti vendita Universo Sport. Con l’iscrizione sarà anche possibile prenotare la taglia della maglia del pacco-gara.

Per informazioni: mugnaini.giampaolo@gmail.com, 335.6846668.

