19enne investe pedone sulle strisce e fugge: rintracciato e denunciato | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 20:19

Signa

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 27/08/2014 – 03:13 — La Redazione

L’altra notte un diciannovenne alla guida di una Fiat 500, in via Pistoiese a Signa (Firenze) ha investito un pedone sulle strisce e poi è fuggito.

Il ragazzo, residente a Prato, è stato rintracciato dai Carabinieri e denunciato. La vittima, un marocchino di 39 anni, ha riportato lesioni guaribili in due mesi.

Thursday, 28 August 2014 – 20:19

Signa

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 27/08/2014 – 03:13 — La Redazione

L’altra notte un diciannovenne alla guida di una Fiat 500, in via Pistoiese a Signa (Firenze) ha investito un pedone sulle strisce e poi è fuggito.

Il ragazzo, residente a Prato, è stato rintracciato dai Carabinieri e denunciato. La vittima, un marocchino di 39 anni, ha riportato lesioni guaribili in due mesi.