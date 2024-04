Calcio Storico Fiorentino 2014: gli Azzurri non giocano la semifinale? | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 04:13

Parla il Presidente Pierguidi

Sab, 07/06/2014 – 00:03 — La Redazione

Rischia di saltare la prima partita di Calcio Storico Fiorentino 2014 tra Azzurri e Bianchi in programma il prossimo 14 giugno.

“Le squadre sono tutte a punto tranne gli Azzurri che non hanno – ha spiegato Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico Fiorentino – ancora presentato la lista dei calcianti: non sappiamo se gli Azzurri scenderanno in campo. Sono preoccupato, perché in mancanza della lista nella giornata di lunedì non potremo giocare la semifinale. Aspettiamo lunedì per avere la rosa dei 27-35 calcianti”. “In questi anni il torneo ha ripreso vigore, grazie a tutti i quattro colori e all’Amministrazione comunale, si sono interessate del Calcio storico grandi emittenti televisive e riviste internazionali, oltre che produzioni cinematografiche. Non giocare la semifinale – ha concluso Pierguidi – sarebbe un grande danno di immagine, oltre che economico di 80mila euro”.

Il programma dell’edizione 2014, oltre alla semifinale di debutto tra Azzurri e Bianchi, prevede il 15 giugno la seconda semifinale tra Verdi e Rossi e la Finale, come da tradizione, il 24 giugno.



