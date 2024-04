A1: 14 chilometri di coda tra Firenze e Roncobilaccio per incidente | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:16

Tratto appenninico

Ven, 06/06/2014 – 12:06 — La Redazione

Sono 14 i chilometri di coda sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Firenze nord e Roncobilaccio verso Bologna, ci sono 14 km di coda, per lavori di ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco nelle prime ore della mattina all’altezza del km 249. Il traffico scorre su due corsie, di cui una in deviazione per i veicoli leggeri, con tempi di percorrenza di circa 2 ore e 20 minuti. Verso Firenze, ci sono 8 km di coda in aumento, tra Rioveggio e Barberino con tempi di attraversamento di un’ora e 10 minuti. Per chi è diretto a Bologna, per i soli veicoli leggeri, si consiglia di uscire a Barberino, seguire il Passo della Futa attraverso la ss65 e rientrare in autostrada a Roncobilaccio oppure prendere la A11, uscire a Pistoia e rientrare in A1 all’altezza di Sasso Marconi dopo aver percorso la ss64 Porrettana. Per lunghe percorrenze, verso Milano, consigliamo di prendere la A11, proseguire sulla A12 verso La Spezia e successivamente prendere la A15 in direzione Parma, da dove è possibile rientrare sulla A1; percorso inverso per chi e’ diretto a Firenze. E’ possbile anche per chi è diretto a Bologna o Milano e si trova all’altezza di Roma percorrere la A24 e proseguire sulla A14 in direzione di Bologna oppure uscire ad Orte e percorrere la E45 in direzione di Cesena fino all’innesto con la A14. In alternativa da Milano verso Firenze, si consiglia anche la A7 Milano-Genova per poi proseguire sulla A12 verso Livorno e quindi percorrere la A11 verso Firenze. Sul luogo dell’evento e’ presente il personale di Autostrade per l’Italia per effettuare le operazioni di ripristino del piano viabile.

