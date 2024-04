Domani chiude "Brainwaves": esperienza multisensoriale fra musica, danza e profumi | Il Sito di Firenze

Quarta e ultima serata del festival “Brainwaves – Creatività per chi ha cervello”. Una conclusione in grande stile per la rassegna di musica, arte e creatività che per quattro date ha illuminato la Limonaia di Villa Strozzi. Domani, sabato 14 giugno, alle ore 21:00 andrà in scena una vera e propria esperienza multisensoriale tra danza, musica, luci e profumi: fra le essenze di Sileno Cheloni per Aquaflor Firenze, un’esclusiva serata di danza contemporanea con la ballerina e coreografa di scuola e formazione londinese Marcella Cappelletti, accompagnata al pianoforte dal maestro e direttore artistico della rassegna Antonio Artese, al clarinetto dal jazzista Mirco Mariottini e alle percussioni dal noto batterista jazz Alessandro Marzi.

Danza, musica, luci e profumi per una serata da non perdere

Ingresso gratuito

Il programma della serata

Sabato 14 giugno ore 21:00

“Cervello e meditazione”

PERFORMANCE MULTISENSORIALE DI DANZA, MUSICA, LUCI E PROFUMI

con Antonio Artese, pianoforte – Mirco Mariottini, clarinetti – Alessandro Marzi, percussioni

Coreografie: Marcella Cappelletti

Musiche originali di Antonio Artese – Essenze di Sileno Cheloni, Aquaflor, Firenze

Per info: http://www.officinecreative.fi.it/brainwaves/

Segui @ilsitodifirenze



