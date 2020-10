Fallimento Rifle, cordata imprenditori lombardi pronti a salvare azienda del jeans

Mar, 13/10/2020 - 11:24 — La redazione

Arriva dalla Lombardia il piano per salvare la Rifle, il brand italiano di abbigliamento con sede a Barberino del Mugello (Firenze), azienda simbolo del jeans made in Italy, gruppo fondato nel 1958 dai fratelli Fratini, Giulio e Fiorenzo, e che dalla scorsa settimana è stata dichiarata fallita. Una cordata di imprenditori, tutti residenti tra Lodi e Milano e guidati dal lodigiano Antonio Quintino Chieffo, sarebbe infatti pronta a presentare un'offerta. La trattativa per salvare i diversi negozi in tutta Italia e soprattutto i 96 dipendenti dovrà però essere chiusa entro metà novembre. "Quando abbiamo saputo del rischio fallimento di una realtà come Rifle abbiamo subito pensato di unire le forze per salvarla - spiega Chieffo a Il Giorno -. Stiamo preparando un club deal per rilanciare un brand che può ancora dire molto nel settore dell'Italian fashion. Le aziende italiane con quella storia non possono fallire. Per il momento hanno dimostrato interesse imprenditori tutti lombardi, ma guardiamo anche all'estero cercando di fare entrare nel progetto alcuni stranieri».