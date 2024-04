Calcio Storico Fiorentino, dalle 17 la diretta della semifinale Azzurri-Bianchi | Il Sito di Firenze

Tuesday, 19 August 2014 – 08:20

santa croce

Sab, 14/06/2014 – 13:17 — Matteo Cali

Come ogni anno, ilsitodiFirenze.it propone ai suoi lettori la diretta testuale delle partite in programma per il Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino. Quest’oggi dalle 17 sulle nostre pagine sarà possibile seguire in tempo reale gli aggiornamenti da Piazza Santa Croce sull’esito dell’attesissima sfida della prima semifinale.

Sulla nostra pagina Facebook e sul profilo Twitter verranno inoltre pubblicati aggiornamenti e commenti in tempo reale, foto e video di quello che accade in Santa Croce.

W Fiorenza!

