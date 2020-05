Mafia: maxiblitz a Palermo, 91 arresti. Manette e perquisizioni anche in Toscana

Mar, 12/05/2020 - 11:17 — La redazione

Si è mossa anche in Toscana, l'operazione dei militari della Guardia di finanza di Palermo che hanno dato esecuzione a 91 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, ricettazione, riciclaggio, traffico di droga, frode sportiva e truffa.

Il Gip di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia ha anche emesso un'ordinanza di sequestro preventivo che ha colpito beni mobili e immobili del valore di circa 15 milioni di euro.

Gli arrestati sono ritenuti vicini ad alcune storiche famiglie mafiose dell'Acquasanta-Arenella di Palermo come Ferrante e Fontana. Le operazioni sono state condotte, appunto in Toscana, in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Campania e hanno visto impegnati 500 uomini della Guardia di finanza, con l'appoggio di un mezzo aereo e di unità cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta.