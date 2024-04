Toscana: aumentano gli abbandoni dei cani, Firenze in testa | Il Sito di Firenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:49

Dati preoccupanti

Sono soprattutto cuccioli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 29/06/2014 – 00:01 — La Redazione

Aumentano specialmente nelle regioni Toscana e Lazio gli abbandoni di cani e in particolare di cuccioli. Nel mese di giugno al telefono amico AIDAA (dato compreso tra il 30 maggio fino alle ore 12 di ieri) sono giunte complessivamente 1.506 telefonate di avvistamento di cani vaganti e abbandonati sulle strade e nelle città d’Italia. Guidano la classifica la Puglia, con 213 segnalazioni, seguita dalla Campania con 207.

La Toscana spicca con 168 segnalazioni (contro le 55 del mese precedente relative prevalentemente a cani giovani) con in testa le provincie di Firenze, Livorno, Siena e Grosseto.

Complessivamente rispetto a maggio si registra un incremento del 26% del numero delle segnalazioni.

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 01 July 2014 – 14:49

Dati preoccupanti

Sono soprattutto cuccioli

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 29/06/2014 – 00:01 — La Redazione

Aumentano specialmente nelle regioni Toscana e Lazio gli abbandoni di cani e in particolare di cuccioli. Nel mese di giugno al telefono amico AIDAA (dato compreso tra il 30 maggio fino alle ore 12 di ieri) sono giunte complessivamente 1.506 telefonate di avvistamento di cani vaganti e abbandonati sulle strade e nelle città d’Italia. Guidano la classifica la Puglia, con 213 segnalazioni, seguita dalla Campania con 207.

La Toscana spicca con 168 segnalazioni (contro le 55 del mese precedente relative prevalentemente a cani giovani) con in testa le provincie di Firenze, Livorno, Siena e Grosseto.

Complessivamente rispetto a maggio si registra un incremento del 26% del numero delle segnalazioni.

Segui @ilsitodifirenze