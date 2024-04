Trasporti: Confcommercio Toscana presenta un manifesto per lo sviluppo | Il Sito di Firenze

Monday, 04 August 2014 – 15:10

Convegno

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 27/03/2014 – 02:03 — La Redazione

Dieci punti per lo sviluppo del sistema della Toscana dei trasporti e della logistica. È questo il manifesto presentato ieri da Confcommercio Toscana, in un convegno concluso dall’intervento dell’Assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli. Logistica efficiente con lo sviluppo della piattaforma logistica costiera, mobilità sostenibile per le persone, adeguamento della rete stradale, potenziamento dei servizi ferroviari, del sistema portuale e degli aeroporti.

“Logistica e trasporti non sono temi di natura industriale – ha dichiarato Franco Marinoni, direttore generale Confcommercio Toscana – bensì un tema di politica economica che interessa trasversalmente tutti i settori dell’economia. Per questo abbiamo presentato il Manifesto sul quale avviare con la Regione riflessioni comuni. La giornata di oggi (ieri, ndr) è solo l’inizio di un percorso su mobilità, porti, aeroporti, interporti, ferrovie, temi che incidono sulla vita e sullo sviluppo delle nostre imprese”.

Monday, 04 August 2014 – 15:10

Convegno

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 27/03/2014 – 02:03 — La Redazione

Dieci punti per lo sviluppo del sistema della Toscana dei trasporti e della logistica. È questo il manifesto presentato ieri da Confcommercio Toscana, in un convegno concluso dall’intervento dell’Assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli. Logistica efficiente con lo sviluppo della piattaforma logistica costiera, mobilità sostenibile per le persone, adeguamento della rete stradale, potenziamento dei servizi ferroviari, del sistema portuale e degli aeroporti.

“Logistica e trasporti non sono temi di natura industriale – ha dichiarato Franco Marinoni, direttore generale Confcommercio Toscana – bensì un tema di politica economica che interessa trasversalmente tutti i settori dell’economia. Per questo abbiamo presentato il Manifesto sul quale avviare con la Regione riflessioni comuni. La giornata di oggi (ieri, ndr) è solo l’inizio di un percorso su mobilità, porti, aeroporti, interporti, ferrovie, temi che incidono sulla vita e sullo sviluppo delle nostre imprese”.