Stanotte Fiorentina – Palmeiras: c'è Rossi. Montella esalta Babacar e Bernardeschi | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 15:06

Prorogata la campagna abbonamenti

Visite mediche per Basanta

Mer, 30/07/2014 – 01:19 — Donato Mongatti

Stanotte la Fiorentina giocherà la seconda gara della Copa Euroamericana: a San Paolo in Brasile sfiderà il Palmeiras (fischio d’inizio alle 02:50 con diretta TV su Sportitalia – canale 152 del DTT – o video streaming su sportitalia.com). Giuseppe Rossi giocherà alcuni minuti: lo ha annunciato ieri l’allenatore Montella in conferenza stampa. Per l’attaccante, dopo aver saltato ben 4 amichevoli estive, si tratterà del debutto stagionale. Montella esalta anche i giovani Bernardeschi e Babacar: ”Mi piacciono molto – ha dichiarato – possono con le dovute proporzioni sostituire Rossi e Gomez, credo che da subito possano diventare giocatori importanti per la Fiorentina”. Dopo questo impegno la squadra viola si trasferirà in Perù dove sabato affronterà l’Universitario per la terza e ultima gara della competizione.

Intanto ieri il difensore argentino Basanta ha sostenuto a Firenze le visite mediche: nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata la firma sul contratto per il passaggio in Viola. Per l’acquisizione del cartellino la Società dei Della Valle ha sborsato 3,5 milioni di dollari.

Dopo il sorteggio del calendario di Serie A 2014 – 2015, la Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi. I Viola debutteranno in Campionato a Roma contro i giallorossi nell’anticipo del sabato: fischio d’inizio alle 20:45 del 30 agosto. Visto che la prima gara casalinga della Fiorentina sarà disputata il 14 settembre la Società Viola ha deciso di prorogare la campagna abbonamenti fino al 13 settembre. Il 3 agosto si chiuderà la prelazione per i vecchi abbonati e dal 5 al 24 agosto sarà ancora attiva la fase Viola Time, il periodo di vendita promozionale che dà la possibilità di acquistare a prezzo scontato tutti i posti disponibili dello Stadio, inclusi quelli ormai liberi da prelazione.

Il 26 agosto inizierà invece la Vendita Libera e fino al 13 settembre – o comunque fino al giorno antecedente la prima gara casalinga – sarà invece possibile acquistare l’abbonamento a tariffa Intero scegliendo tra i posti rimasti a disposizione.

Fino al 30 agosto continuerà anche la vendita promozionale del Mini Abbonamento dedicato all’Europa League con tanti vantaggi per chi deciderà di abbonarsi, tra cui la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto in caso di accesso alla fase ad eliminazione diretta del Torneo.

