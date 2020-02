Tramvia per Gavinana e Bagno a Ripoli: problema o opportunità? Assemblea pubblica all'Affratellamento

Mar, 04/02/2020 - 11:29 — La redazione

Tramvia per Gavinana e Bagno a Ripoli: problema o opportunità? E' questo il tema dell'assemblea pubblica in programma stasera, martedì 4 febbraio (ore 21.00) al teatro Affratellamento di Firenze (via Gianpaolo Orsini 73).

Alla serata interverranno Alberto Ziparo, docente di pianificazione urbanistica e delle infrastrutture, Barbara De Cesare, ambientalista, e gli ingegneri Nicola Andreozzi e Umberto Alberti. Il dibattito è promosso dal Gruppo di lavoro Mobilità Sostenibile nell’Area Metropolitana Fiorentina.

"L’obiettivo che si pone il gruppo - spiega una nota - che era nato per stendere delle osservazioni tecniche sul progetto di tranvia 3.2, è di far conoscere il progetto stesso alla cittadinanza e soprattutto di avviare un dibattito sulla mobilità a Firenze, sulle sue criticità, i problemi, valutare le possibili soluzioni. L’iniziativa - prosegue il comunicato - vuole servire a capire quali siano i problemi che l’infrastruttura proposta si porta dietro, quali sono gli impatti ambientali ed umani, se è uno strumento idoneo alle necessità dei quartieri e della città, se ci sono possibili alternative. Il gruppo di lavoro ha notato, rispetto alla mobilità a Firenze e in Toscana, una grave carenza di pianificazione; gli interventi sono stati soprattutto grandi cantieri con progetti slegati tra loro, dai pesanti impatti e dalla mancanza di uno sguardo d’insieme".

Il gruppo di lavoro è stato promosso da docenti e ricercatori del LaPEI (Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti) - Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, membri del Comitato Lungarno del Tempio, No Tunnel TAV, Associazione e Rete Val di Sieve, Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli, Potere al Popolo.