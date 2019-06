Toscana Pride 2019, il Comune di Firenze concede il patrocinio

Ven, 28/06/2019 - 18:57 — La redazione

"Dare un messaggio forte, in un eccezionale momento storico e politico in cui vengono messi in discussione i principi di parità, uguaglianza e di apertura, principi che fanno parte del Dna di Firenze, e contro il rischio concreto di discriminazioni di genere, contrario ai principi della Costituzione"

Così il Comune di Firenze concede il patrocinio al Toscana Pride 2019, organizzato a Pisa il prossimo 6 luglio. La concessione del patrocinio arriva insieme ad un gesto simbolico, come la fotografia dell'intera giunta che indossa i colori originali della bandiera simbolo Lgbt.