Finale di Coppa Italia, Fiorentina – Napoli 1 a 3: le foto della partita | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 03:02

Stadio Olimpico

Dom, 04/05/2014 – 14:25 — La Redazione

Le immagini dal campo di Fiorentina – Napoli 1 a 3, finale di Coppa Italia giocata ieri allo stadio Olimpico di Roma. Scatti di Tiziano Pucci.

