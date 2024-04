Dirigente Asl 10 di Firenze condannato dalla Corte dei Conti. Dovrà risarcire 103.303 euro | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 06:11

doppio impiego pubblico

Ven, 30/05/2014 – 16:53 — La Redazione

Condanna ‘salata’ per un medico dirigente dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze, infatti la Corte dei Conti della Toscana ha stabilito che l’uomo dovrà pagare 103.330 euro, più interessi e rivalutazione monetaria, per il danno erariale dovuto al doppio mandato dovuto anche alla funzione di docente all’Istituto Superiore Elsa Morante di Firenze con un contratto a tempo indeterminato violando le norme che vietano il cumulo di impieghi pubblici.

