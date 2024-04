“Divina Toscana”: la Regione spende 100.000 euro per la promozione “taroccata” | Il Sito di Firenze

“Divina Toscana” è lo slogan della nuova campagna di promozione della Regione Toscana che debutterà ufficialmente alla BIT, la manifestazione dedicata al meglio del turismo italiano e internazionale in programma a Milano dal 13 al 15 febbraio. Da qualche giorno è iniziata la pubblicità dell’evento curata dalla Regione, attraverso fotografie che dovrebbero ritrarre scorci simbolo della bellezza delle terre etrusche. Paesaggi bucolici, evocativi, quasi fiabeschi: tutti rigorosamente falsi!

Immagini impeciottate con improbabili fotomontaggi raccontano quello che in realtà non c’è. La campagna di promozione, come riportato nell’edizione odierna del TG5 in un servizio di Simona Branchetti, affidata ad una società di Roma (sic!), costo: “solo” 100.000 euro. Niente male come onorario, anche se bisogna riconoscere che il lavoro fatto con Photoshop, dato lo stravolgimento della realtà, deve essere stato matto e disperatissimo…

Nei giorni scorsi il falso è stato sollevato sulle pagine de Il Tirreno, unanimi le critiche da parte dei lettori. “Quella col panorama di Firenze è da incubo. Promuovere la creatività Toscana va bene ma qui sfioriamo il ridicolo” – dice Giovanni; “Come si fa a promuovere con foto di questo genere? Sono orrende!” – s’interroga Margherita; “Queste foto fanno letteralmente schifo!!! E non fanno onore alla bellissima Toscana!!!” scrive lapidario Francesco.

Eppure di paesaggi veri e significativi ce ne sarebbero, tant’è che alcuni comuni, come quelli della Val d’Orcia, al fine di salvaguardare l’uso dei paesaggi delle loro terre, hanno posto il copyright sulle immagini del proprio territorio.

“Dovevamo lavorare sulla luce, affinché l’atmosfera richiamasse la Commedia di Dante” si giustificano dall’agenzia… “Prendano spunto dalla vita del Sommo Poeta e se ne vadano in esilio” – rispondiamo noi.

(In allegato qui sotto una foto di un sobborgo di Firenze, visto dalla tangenziale – Senza l’uso di Photoshop…)

