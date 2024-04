La Negramaro tribute band in concerto al Parterre | Il Sito di Firenze

Grande musica nel segno dell’unplugged al Boston_T Parterre di Piazza della Libertà a Firenze dove domani (inizio ore 22) si esiberà in acustico la Negramaro Tribute Band, capace di regalare al pubblico quei suoni e quelle emozioni forti tipiche del celebre gruppo salentino.

Nata nel 2008 da un progetto del musicista fiorentino Marco Carnesecchi (autore e chitarrista che ha lavorato con Anna Oxa e Gianni Morandi), la Negramaro Tribute Band aggrega oggi Federico Sagona (attuale tastierista di Piero Pelù), il bassista Mauro Lallo, il batterista Massimiliano Agati e la ‘voce’ Fulvio Notari, dotato di eccezionale somiglianza fisica e vocale con il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Sabato 23 luglio al Boston_T Parterre Firenze (sempre con inizio alle ore 22) si terrà il concerto pop de I Nipoti di’ Maggini (Silvia Fabbri voce, Tiziano Ceretelli chitarra, Matteo Mattolini basso, Lorenzo Oliva chitarra).

Al Boston_T tutte le sere (dalle ore 19.00 fino alle 3 di notte), il titolare Bobo offre ai suoi clienti ristorante pizzeria, aperitivo, palco eventi con musica dal vivo, disco bar, incontri culturali e sportivi, maxi-schermo e Terrazza Bobo (sconto del 50% per parcheggio grazie a una convenzione con la Firenze Parcheggi).

Tra gli appuntamenti fissi, lunedì il Tango Argentino, mercoledì la Serata Latina, giovedì "Monnalisa" Fashion Night, e la domenica "After Sea" Aperitivo.



Grande musica nel segno dell’unplugged al Boston_T Parterre di Piazza della Libertà a Firenze dove domani (inizio ore 22) si esiberà in acustico la Negramaro Tribute Band, capace di regalare al pubblico quei suoni e quelle emozioni forti tipiche del celebre gruppo salentino.

Nata nel 2008 da un progetto del musicista fiorentino Marco Carnesecchi (autore e chitarrista che ha lavorato con Anna Oxa e Gianni Morandi), la Negramaro Tribute Band aggrega oggi Federico Sagona (attuale tastierista di Piero Pelù), il bassista Mauro Lallo, il batterista Massimiliano Agati e la ‘voce’ Fulvio Notari, dotato di eccezionale somiglianza fisica e vocale con il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Sabato 23 luglio al Boston_T Parterre Firenze (sempre con inizio alle ore 22) si terrà il concerto pop de I Nipoti di’ Maggini (Silvia Fabbri voce, Tiziano Ceretelli chitarra, Matteo Mattolini basso, Lorenzo Oliva chitarra).

Al Boston_T tutte le sere (dalle ore 19.00 fino alle 3 di notte), il titolare Bobo offre ai suoi clienti ristorante pizzeria, aperitivo, palco eventi con musica dal vivo, disco bar, incontri culturali e sportivi, maxi-schermo e Terrazza Bobo (sconto del 50% per parcheggio grazie a una convenzione con la Firenze Parcheggi).

Tra gli appuntamenti fissi, lunedì il Tango Argentino, mercoledì la Serata Latina, giovedì "Monnalisa" Fashion Night, e la domenica "After Sea" Aperitivo.