Nucleare: sindaci Val d'Orcia, "Piano scorie irricevibile"

Mar, 05/01/2021 - 14:49 — La redazione

"Proposta irricevibile e non negoziabile", "ci adopereremo in tutte le sedi opportune che il confronto democratico consente attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle nostre imprese, per dire no ad una proposta che ci vede nettamente contrari". Così i sindaci della Val d'Orcia e della Val di Chiana si dicono contrari alla proposta di un sito tra Pienza e Trequanda (Siena) per lo stoccaggio di scorie nucleari. "Proposta irricevibile, aggiungono, "in un territorio come il nostro patrimonio mondiale dell'umanità Unesco e ad alta vocazione turistica".