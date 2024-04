L'amichevole Betis Siviglia – Fiorentina in diretta video streaming | Il Sito di Firenze

Friday, 15 August 2014 – 01:47

Ieri vittoria col Malaga – Video

Lun, 11/08/2014 – 09:33 — La Redazione

Stasera alle 21:00 la Fiorentina affronterà in amichevole il Real Betis Siviglia. Ieri i Viola si sono aggiudicati il trofeo Costa del Sol battendo il Malaga per 2 a 0 (in rete Rossi e Gonzalo Rodriguez).

La gara col Betis Siviglia sarà trasmessa in diretta video streaming da violachannel.tv (a questo link).

A questo link la sintesi video della vittoria sul Malaga

