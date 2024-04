Saviano: "Senza Gomorra mi sarei divertito di più" | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:08

A Firenze 2 persone alla presentazione

Dom, 28/07/2013 – 00:58 — La Redazione

"Non sai quante volte mi viene in mente o la mattina o la sera prima di dormire, cosa avrei fatto senza ‘Gomorra’: il piu” delle volte penso che sarebbe andata meglio, io mi stavo proprio divertendo". Roberto Saviano risponde cosi’ alla domanda di un ragazzo della giuria del Giffoni Experience. "Quando avevo la vostra eta’ avevo uno splendido motorino nero e il mio obiettivo era andare all’universita’, volevo scrivere non sapevo cosa, avevo idee confuse e romantiche -racconta lo scrittore- A un certo punto, intorno ai 25 anni, degli editor decisero di pubblicarmi un libro. Ero al centro del mondo, mi stavo divertendo. All’inizio non era semplice, a una libreria di Firenze c’erano due persone per la presentazione di ‘Gomorra’. Quando la cosa e’ cresciuta, e li’ e’ diventata pericolosa, la mia vita e’ cambiata e ho avuto la sensazione che dai 26 ai 34 anni qualcosa di fondamentale mi e’ saltato. Una vita piu’ ordinaria mi avrebbe probabilmente difeso".

