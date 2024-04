Borgo San Lorenzo: aperte le iscrizioni agli asili nido | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:37

Mer, 14/05/2014 – 12:25 — La Redazione

A Borgo San Lorenzo sono aperte, anche on line, le iscrizioni agli asili nido, per bambini 0-3 anni.

Moduli e guida all’iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabili dal sito del Comune.

L’iscrizione on line si effettua collegandosi alla pagina del sito del Comune “Servizi on line”: per poter accedere al sistema occorre prima registrarsi all’Urp che fornirà “username” e “password”, oppure autenticarsi con la propria tessera sanitaria.

