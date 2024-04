Firenze: Tramvia, Calcio Storico e Cascine nella seduta consiliare di domani | Il Sito di Firenze

Wednesday, 02 July 2014 – 18:56

Palazzo Vecchio

Dom, 29/06/2014 – 00:00 — La Redazione

Una comunicazione della giunta sulla tramvia e una sul Calcio storico saranno al centro dei lavori del prossimo consiglio comunale. La seduta è convocata per domani, 30 giugno, alle 14.30 in Sala dei Duecento.

Oltre alle domande di attualità dei consiglieri, sono previste tra l’altro anche interrogazioni sul Centro nascita Margherita, sulla task force antiabusivismo dei vigili urbani, sull’affidamento provvisorio della Piscina Nannini di Bellariva. In calendario anche un’interpellanza sul Mercato centrale di San Lorenzo e tra le delibere la modifica del regolamento del consiglio comunale.

Inevitabili anche le comunicazioni e le domande di attualità sul Parco delle Cascine e la manutenzione del verde pubblico, dopo la tragedia che venerdì sera ha colpito Donatella Mugnaini e la sua nipotina di 2 anni.

