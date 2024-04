“Valore e valori dello Sport in Italia”: dai Mondiali di Ciclismo alla Confederations Cup | Il Sito di Firenze

Capitale del Rinascimento e dello sport. La Biblioteca degli Uffizi di Firenze ospiterà, giovedì 4 aprile alle 11, il convegno organizzato da Rai “Valore e valori dello Sport in Italia”. Nel corso dell’appuntamento, nell’ambito della manifestazione Screenings 2013, si farà il punto sui Mondiali di Ciclismo che si terranno in Toscana a partire dal prossimo 22 settembre. Già da tempo riconosciuto come l’evento sportivo più importante del mondo per l’anno 2013, il Mondiale di Toscana si preannuncia con numeri da record: saranno oltre un milione e 500 mila gli spettatori presenti sui percorsi, 7000 accreditati di cui 1500 giornalisti, 250 emittenti collegate di 180 paesi differenti e oltre 90 nazioni rappresentate. A tale proposito, a partire dalle 12,15, interverranno Renato Di Rocco, presidente Federazione Ciclistica Italiana, Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, Alfredo Martini, ex Commissario Tecnico della Nazionale di Ciclismo, Gianfranco Comanducci, Vice Direttore Generale Rai e Giovanni Malagò, Presidente CONI.

Il Convegno, che vedrà nelle vesti di moderatore Iacopo Volpi, vicedirettore Rai Sport, si aprirà, alle 11, con “Lo Sport Italiano: una bella addormentata da risvegliare”,un confronto tra i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali, la nuova Presidenza Coni e alcuni imprenditori attivi nel settore. Un’occasione, a un anno dall’avvio dei lavori per la redazione del Piano nazionale per la promozione dell’attività sportiva, per riflettere sullo stato dello sport italiano. Tra i relatoriil Vice Direttore Generale Rai Gianfranco Comanducci, il Presidente del CONI Giovanni Malagò eil Sindaco di FirenzeMatteo Renzi.

Dalle 15 alle 17, la giornata proseguirà con l’incontro “I diritti del Calcio in tv: dal Decreto Melandri alle nuove piattaforme”, un confronto, moderato da Luigi De Siervo, trai principali player operanti sul mercato dei diritti sportivi in Italia e all’estero tra presente e futuro. Parteciperanno i principali rappresentanti delle aziende che operano nel mercato dei diritti televisivi in Italia e nel mondo. Per Infront Italy, sarà presente il Presidente Marco Bogarelli; per MP Silva, parteciperà il Presidente Riccardo Silva. Saranno presenti anche Giorgio Giovetti, Responsabile dei diritti sportivi Mediaset, Matteo Mammì, Direttore Acquisti Sportivi Sky Italia, e Giuseppe Pasciucco, Direttore Diritti Sportivi Rai.

“Valore e valori dello Sport in Italia” si concluderà con la presentazione, programmata dalle 17, della FIFA ConfederationsCup 2013, esclusiva Rai, in diretta su Rai Sport1. Al tavolo dei relatori siederanno Giancarlo Abete, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Eugenio De Paoli, Direttore Rai Sport, Antonio Marano, Vicedirettore Generale Rai, Antonello Valentini, Direttore Generale Figc, e Cesare Prandelli, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio.



