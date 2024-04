Moena, amichevole Fiorentina – Trentino Team in diretta video streaming | Il Sito di Firenze

Monday, 14 July 2014 – 00:18

Val di Fassa

Sab, 12/07/2014 – 15:18 — La Redazione

Oggi pomeriggio alle 17:30 la Fiorentina disputerà la prima partita amichevole della stagione 2014-15. Presso il Centro Sportivo Benatti di Moena, gli uomini di Montella affronteranno il Trentino Team.

La partita sarà trasmessa in diretta video attraverso il sito ufficiale della Società violachannel.tv

A questo link il live-streaming della sfida.

