Coronavirus, Germania inserisce Toscana tra regioni ad alto rischio

Gio, 22/10/2020 - 11:43 — La redazione

La Germania ha aggiornato la lista delle regione considerate a rischio a causa della pandemia del coronavirus, inserendo anche la Toscana. Oltre alla nostra regione sono incluse Valle d'Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Sardegna e la provincia di Bolzano. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Berlino. La modifica diventerà effettiva sabato 24 ottobre. Nell'aggiornamento della lista compaiono anche regioni di Austria, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Slovenia, Svezia, mentre sono inseriti nella loro interezza Estonia, Irlanda, Liechtenstein, Polonia, Svizzera e Regno Unito. Le persone che entrano in Germania dopo essere state nelle aree a rischio nei 14 giorni precedenti sono obbligate a sottoporsi a tampone per il coronavirus e potrebbero dover rispettare un periodo di quarantena, a seconda dal Land competente. In Italia, erano già nella lista delle regioni a rischio Campania e Liguria.