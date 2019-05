Tre etti di hashish nascosti, due arresti

Gio, 16/05/2019 - 13:04 — La redazione

Giravano tra via Torre degli Agli e via della Verna con in tasca un etto di hashish, parte del quale già pronto per essere venduto, mentre in casa avevano nascosto altri duecento grammi di droga dentro una cassapanca.

Per questo motivo una coppia, una donna di 43 anni fiorentina e un 26enne marocchino, sono finiti in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

La Polizia stava effettuando una serie di controlli a Novoli quando verso le 22 ha sorpreso l’uomo e la donna insieme ad una terza persona in una zona completamente buia della strada. Alla vista degli agenti il gruppetto si è subito separato, tentando di allontanarsi dai poliziotti.

Ma durante le verifiche, dalle tasche dei pantaloni della 43enne sono saltati fuori 100 grammi di hashish, divisi in due panetti. Il compagno ne aveva invece qualche altro frammento con sé, mentre il terzo uomo ha subito consegnato agli agenti due dosi di eroina.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, che hanno proceduto all’arresto della coppia, quando sono stati fermati, i du si sarebbero preparati a spacciare parte dello stupefacente custodito nelle tasche della donna. Infatti, il compagno aveva già ricevuto il compenso dall’acquirente, 110 euro, ma l’intervento della polizia ha mandato l’affare in fumo.

La successiva perquisizione nell’abitazione degli arrestati ha portato alla luce gli altri due etti di hashish.

Per quanto riguarda invece il compratore, un 31enne tunisino, oltre ad essere segnalato quale assuntore di eroina, è emerso che sullo stesso pendeva una condanna a 10 mesi di reclusione, sempre nell’ambito di una precedente vicenda per droga.