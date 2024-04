Derubavano i turisti alla stazione di Santa Maria Novella, arrestate tre donne bulgare | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 09:30

polizia

Mar, 12/08/2014 – 17:22 — La Redazione

Una tecnica semplice ma collaudata, per tre donne bulgare che sono state arrestate per rapina alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Restavano fuori dalla stazione fiorentina di Santa Maria Novella per seguire i viaggiatori, soprattutto turisti orientali, fino ai negozi del centro, dove poi derubavano i malcapitati. Mimetizzandosi tra la folla, le tre si accodavano ai turisti e, una volta che erano entrati nei negozi, coprendo i movimenti con una mappa della citta’ o con un foulard, mettevano le mani sui loro portafogli. Le tre fermate hanno dai 19 ai 34 anni.

