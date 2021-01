Legge 178, tutti gli incentivi alle nuove assunzioni

Lun, 11/01/2021 - 14:27 — La redazione

Quali sono gli incentivi alle nuove assunzioni previsti dalla legge 178/2020 (bilancio 2021) e quali sono le misure??

Lo vediamo nei dettagli con Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini Group, con il quale aggiorniamo costantemente le novità del settore.

Gli interventi previsti dalla legge 178/2020 per promuovere le nuove assunzioni sono sostanzialmente di tre tipi:

1) Agevolazione riservata per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 36 (con differenziazione fra zone centro-nord e sud Italia);

2) Agevolazione per l’assunzione di donne che sono uscite dal mercato del lavoro;

3) Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (Decontribuzione Sud).

AGEVOLAZIONE UNDER 36

Agevolazione per assunzione under 36 nelle zone del centro nord:

Soggetti beneficiari: Tutti i datori di lavoro privati.

Requisito: L’Under 36 deve essere assunto per la prima volta nella vita lavorativa a tempo indeterminato. Spetta anche in caso di conversione del contratto a termine.

Misura agevolazione: L’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 su base annua.

Agevolazione per assunzione under 36 nelle zone del Sud:

Soggetti beneficiari: Tutti i datori di lavoro privati con unità produttiva ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

Requisito: L’Under 36 deve essere assunto per la prima volta nella vita lavorativa a tempo indeterminato. Spetta anche in caso di conversione del contratto a termine.

Misura agevolazione: L’incentivo ha una durata massima di 48 mesi ed è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 su base annua.

AGEVOLAZIONE DONNE

Soggetti beneficiari: Tutti i datori di lavoro privati.

Requisito: Assunzione di una donna sia con contratto a tempo indeterminato che a termine:

• Con almeno cinquant’anni di età e disoccupata da oltre dodici mesi;

• Di qualsiasi età, residente in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

• Di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

• Di qualsiasi età, ovunque residente e priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Misura agevolazione: L’incentivo è stabilito nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi (diciotto mesi se trasformato)

AGEVOLAZIONE SUD

Soggetti beneficiari: Datori di lavoro privati con esclusione del lavoro agricolo e domestico.

Requisito: Istituzione di un rapporto di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in una delle seguenti Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Misura agevolazione: Esonero contributivo dal 2021 al 2029:

• pari al 30% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail per gli anni 2021-2025;

• pari al 20% per gli anni 2026-27;

• pari al 10% per gli anni 2028-29.