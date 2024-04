Maggio musicale fiorentino, il sindaco Nardella incontra i sindacati | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:00

“Impegno per tutelare i posti di lavoro”

Sab, 26/07/2014 – 00:56 — La Redazione

Nessun licenziamento al Maggio musicale fiorentino: lo ha assicurato il sindaco di Firenze e presidente della fondazione lirica Dario Nardella incontrando ieri a Palazzo Vecchio i sindacati dei lavoratori del teatro. “Sia il ministro Dario Franceschini che il direttore generale dello spettacolo dal vivo Salvatore Nastasi – ha spiegato Nardella – mi hanno rassicurato sul fatto che il decreto sul quale sarà posta la fiducia lunedì non prevede alcun rischio di rimanere senza lavoro per i 53 lavoratori in esubero. Questi verranno trasferiti dalla Fondazione del Maggio ad Ales, la società in house del Ministero”.

“Oggi – ha aggiunto Nardella – abbiamo affrontato anche il tema del rilancio del Maggio musicale fiorentino: abbiamo ormai alle spalle i momenti più difficili e adesso, anche grazie alle potenzialità del nuovo teatro, possiamo puntare davvero all’eccellenza e a recuperare un ruolo internazionale per prestigio artistico, produttività e attrattività”.

