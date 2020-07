CBD legale: un trend che non conosce crisi

Gio, 30/07/2020 - 16:16 — La redazione

Da diversi anni a questa parte, si parla sempre di più, e per fortuna in maniera sempre più scientifica, di cannabis light . Quando si nomina questa pianta, si inquadra il centro di un cambiamento normativo, sociale, culturale ed economico. La temperie innovativa partita soprattutto grazie alla ricerca scientifica, per quanto riguarda il nostro Paese è stata messa ‘nero su bianco’ con la Legge 242/2016. Questo testo normativo rappresenta un punto di riferimento importante per diversi motivi. Il primo, riguarda la valorizzazione del carattere sostenibile della pianta. Sono diversi i motivi per cui si può parlare della cannabis come di una pianta che rispetta l’ambiente.

Tra questi, è possibile citare la capacità della pianta di ‘catturare’ i metalli pesanti presenti nel suolo senza diventare a sua volta tossica. Per quel che concerne invece i consumi, è il caso di focalizzarsi sull’efficacia di alcuni principi attivi, in particolare il CBD.

Detto anche cannabidiolo, è un cannabinoide molto celebre, il più famoso dopo il THC. A tal proposito, è il caso di ricordare che quest’ultimo è presente in dosaggi molto bassi nei prodotti a base di cannabis light.

Si parla di una quantità compresa tra lo 0,2 e lo 0,6%, caratteristica che permette di parlare di prodotti non stupefacenti. Nonostante questa oggettiva sicurezza, prima di iniziare ad assumerli è il caso di contattare il proprio medico curante. Fondamentale è anche evitare di consumarli prima di mettersi alla guida, onde evitare problemi relativi al ritiro della patente.

CBD legale: un trend da tenere d’occhio

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica si è focalizzata tantissimo sul CBD, mettendo in primo piano diversi benefici. Tra questi, è possibile citare l’efficacia antidolorifica, quella antinfiammatoria ma anche e soprattutto l’effetto rilassante, perfetto nei momenti di forte stress o quando si hanno problemi di insonnia.

Se i primi due punti sono ancora sotto la lente della scienza, l’effetto rilassante è più che noto: a dimostrazione di ciò è possibile citare il boom di vendite di prodotti a base di CBD durante la quarantena. Per rendersi conto di questa situazione, è il caso di ricordare che, in poche settimane, tantissimi e-commerce si sono trovati davanti alla necessità di gestire centinaia di ordini da un giorno all’altro. Per ovvi motivi, il CBD è stato al centro dell’attenzione: durante i mesi di lockdown, infatti, un grandissimo numero di persone è andato incontro a un forte stress.

Questo, ribadiamo, ha portato alla crescita dell’interesse nei confronti dell’olio di CBD. Quando si nominano questi prodotti, è necessario parlare di fitocomplessi. Il principio attivo sopra ricordato, infatti, viene combinato con altre sostanze terapeuticamente meno attive, come per esempio i terpeni.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione, è possibile mettere in primo piano la semplicità: l’olio di CBD, infatti, può essere portato in borsetta e utilizzato al bisogno, erogando il prodotto attraverso un contagocce.

Il CBD può essere assunto anche in altri modi. Quali di preciso? I liquidi per le e-cig, sempre più popolari. Come non citare poi i cristalli, che si contraddistinguono per un alto livello di versatilità - possono essere assunti sciolti sotto la lingua, ma anche vaporizzati o aggiunti ad altri alimenti - e per la purezza, che consente di apprezzare al massimo i benefici del CBD? Non c’è che dire: quando si parla del trend che riguarda il cannabidiolo, si apre un vero e proprio mondo, che viene promosso, giorno dopo giorno, da piccole e medie imprese che, attraverso l’e-commerce, valorizzano i benefici di una pianta dalle numerose e interessanti potenzialità.