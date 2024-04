Rapinano anziana donna sull'ingresso di casa | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 08:02

firenze sud

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 10/08/2014 – 12:55 — La Redazione

Strattonata e rapinata nell’androne dell’ingresso del suo palazzo. Vittima una signora di 85 anni a cui due persone, probabilmente straniere, hanno rapinata l’orologio che teneva al polso. L’episodio è accaduto nella zona di Firenze sud. La donna è stata medicata per le contusioni riportate e trasportata nel vicino ospedale di Ponte a Niccheri.

Tuesday, 12 August 2014 – 08:02

firenze sud

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 10/08/2014 – 12:55 — La Redazione

Strattonata e rapinata nell’androne dell’ingresso del suo palazzo. Vittima una signora di 85 anni a cui due persone, probabilmente straniere, hanno rapinata l’orologio che teneva al polso. L’episodio è accaduto nella zona di Firenze sud. La donna è stata medicata per le contusioni riportate e trasportata nel vicino ospedale di Ponte a Niccheri.